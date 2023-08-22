وزير التعليم العالي يُشرف على تفعيل الشبكة الوطنية للحوسبة المكثفة

22 أغسطس، 2023

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بزيارة تفقدية إلى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST ببن عكنون بالجزائر العاصمة.

وأشرف بداري على اعطاء إشارة انطلاق شبكة وطنية للحوسبة المكثفة، تخضع لإشراف من مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني.

كما كشف وزير التعليم العالي، عن إنشاء مكتب دراسات يُطور نتائج البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي له 85 عقد مع الشركات الوطنية، مؤكدا أنه سيُدشن مطلع نوفمبر المقبل.

وللاشارة فإن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الرقمنة وترقية مشاريع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

ليديا كبيش

22 أغسطس، 2023

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