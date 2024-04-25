وزير التعليم العالي يقف على مشاريع قطاعية هامة ببجاية

شرع وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بزيارة عمل وتفقد لولاية بجاية.

وأشرف كمال بداري، في مستهل زيارته، على تسمية الإقامة الجامعية برشيش “4”، بإسم الشهيد الطالب “عمراني عبد المجيد”، و تدشين المطعم المركزي برشيش “4”.

كما وضع بداري، حجر الأساس لمشروع إنجاز قاعة محاضرات 500 مقعد، إضافة إلى حضور درس حول الهندسة المعمارية باللغة الانجليزية.

كما توجّه وزير التعليم العالي و البحث العلمي، في ثاني محطات الزيارة، نحو القطب الجامعي “ثارقة أزمور”، أين زار المنصة التقنية الفيزيائية الكيمائية (CRAPC)، وكذا زيارة القطب الجديد “iTee” الذي يحتضن هياكل الدعم المتمثلة في مركز تطوير المقاولاتية، واجهة مكتب الاستشارات و البحث والتطوير، مركز الدعم التكنولوجي و الابتكار، مكتب الربط بين المؤسسة والجامعة، مكتب نقل التكنولوجيات مركز الدعم المهني و حاضنة الجامعة Fablab.

وفي آخر محطات الزيارة، و بالقطب الجامعي أبوداو، زار كمال بداري، مركز التعليم المكثف للغات، أين وقف على الأجهزة والوسائل الهامة لتدريس اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مشاهدته لعرض دراسة حول تهيئة بناية لاحتضان مركز المحاكاة في الطب،

كما دشّن الوزير، بجامعة عبد الرحمان ميرة، مسمعا بسعة 1000 مقعد، تحت إسم المرحوم “سعيداني بوعلام”، بالإضافة إلى معاينته لعرض حول المؤسسات الناشئة على مستوى المسمع، ليختتم وزير التعليم العالي، زيارته بلقاء مع الأسرة الجامعية.

شرف الدين عبد النور