وزير التعليم العالي يشرف على مراسم التوقيع على عشر اتفاقيات توأمة بين الجزائر و موريطانيا

وزير التعليم العالي يشرف على مراسم التوقيع على عشر اتفاقيات توأمة بين الجزائر و موريطانيا

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير التعليم العالي الموريتاني، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي، على مراسم التوقيع على 10 اتفاقيات توأمة بين عدد من الجامعات والمدارس العليا الجزائرية وجامعة نواكشوط العصرية لجمهورية موريتانيا الإسلامية.

وذكر وزير التعليم العالي، أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تكثيف التعاون ووضع إستراتيجية للبحث العلمي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تقضي بـإنشاء لجنة قيادية مشتركة تقوم بوضع إستراتيجية بين البلدين في مجال البحث العلمي.

وأشار بداري، إلى أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية للتعليم العالي والبحث العلم، إثر المحادثات الثنائية التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أثناء زيارته إلى الجزائر، نهاية شهر ديسمبر الماضي.

كما أضاف الوزير، أنه خلال هذا الاجتماع تقرر وضع برنامج تعاون وتبادل بين القطاعين في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء مخابر بحث تهتم بمواضيع البحث العلمي، وكذا إنشاء حاضنات أعمال على مستوى الجامعات والمدارس العليا بين البلدين، وتبادل المعلومات العلمية التقنية بين الباحثين، إضافة إلى متابعة مسارات الطلبة الموريتانيين في الجزائر وتكوينهم تكويننا متميزا وتحسين ظروفهم.

ومن جانبه، أشار وزير التعليم العالي الموريتاني، إلى أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات مهمة تتعلق بـالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا الابتكار على مدار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مثمنا ما وصلت إليه العلاقات الجزائرية الموريتانية، لاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

حورية سعداوي

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