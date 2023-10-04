وزير التعليم العالي: توظيف 1904 أستاذ إستشفائي هذا الشهر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بداري، أن التوظيف في القطاع عرف قفزة نوعية لم تشهدها الجزائر منذ الإستقلال.

وأفاد بداري، خلال ندوة صحفية، أن القطاع وظّف 8 ألاف أستاذ مساعد قسم “ب” مشيرا الى أن القطاع لم يعرف حجم هذا التوظيف منذ الاستقلال.

وكشف ذات المتحدث أنه سيتم توظيف 1904 أستاذ مساعد قسم “ب” إستشفائي شهري أكتوبر ونوفمبر مضيفا بالقول:” أنه بتوظيف هذا العدد سنصل إلى 10 آلاف أستاذ موظف في قطاع التعليم العالي”.

واوضح الوزير أن هذا العدد سيساعد في تجويد التعليم العالي والبحث العلمي. حتى تكون الجامعة بمؤسساتها الجامعية قاطرة للتنمية المحلية والوطنية ودافعة من أجل رقي المجتمع الجزائري

كما لفت بداري الى ان الطلبة ثمنوا قرار رئيس الجمهورية المتمثل في رفع منحة الطالب من 1300 إلى 2000 دينار شهريا. خاصة وأنها لم ترفع منذ 9 سنوات.

رمزي أحمد توميات

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