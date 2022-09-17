وزير التعليم العالي: بعض المهن ستندثر لذا سنوجّه التكوينات نحو مهن المستقبل

17 سبتمبر، 2022

أفاد اليوم السبت، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ان :”بعض المهن ستندثر لذا سنوجّه التكوينات نحو مهن المستقبل على غرار الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات والطاقات المتجددة”.

وقال بداري، خلال اشرافه على افتتاح السنة الجامعية الجديدة، :”سنولي أهمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بحيث يكون لها دور في إيصال احتياجات المجتمع لمخابر البحث”.

وتابع ذات المتحدث قائلا :”تحسين الحياة الجامعية والطلابية سنجعل منها هدفا لتحقيق أهداف القطاع وتكون الجامعة أساس رفاهية المجتمع ، و سأسدي تعليمات لإنشاء مؤسسات ناشئة ليكون خريجو سنة 2022/2023 حاملي مشاريع اقتصادية”.

كما أكد وزير التعليم العالي، على أن تدريس الوحدات الاستكشافية سيكون بالتعليم عن بعد والوحدات الرئيسية تكون حضوريا وللجامعات حرية الاختيار

ومن جهة أخرى قال نفس المسؤول :” سنجلب عدد من طلبة الدول الإفريقية للدراسة في جامعاتنا”

ليديا كبيش

17 سبتمبر، 2022

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