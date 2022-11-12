وزير التعليم العالي: الطلبة فواعل الطليعة في مجال اقتصاد المعرفة

12 نوفمبر، 2022
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على تدشين جهاز لقياس مستوى منسوب المياه بجامعة باب الزوار، بالجزائر العاصمة.
وقال بداري لدى القائه لكلمة:” لابد أن أنوه بالمجهودات التي يبذلها المكونون في مجال الابتكار، وأقول للطلبة أنتم فواعل الطليعة في مجال اقتصاد المعرفة”.
وأكد الوزير، على أن الجامعة ترتكز على التعليم، خلق المعرفة، البحث العلمي والابتكار لخلق مؤسسات ناشئة مضيفا بالقول:” نهدف لجعل بيئة جامعة باب الزوار حرما متعدد النشاطات يضم التعليم، البحث العلمي والمؤسسات الناشئة”.
رمزي أحمد توميات
12 نوفمبر، 2022

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