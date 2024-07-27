وزير التعليم العالي: “أكثر من 316.000 طالب أتمّ التسجيلات الجامعية الأولية”

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، بمقر الوزارة، أن عدد الطلبة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد، الذين أتمّوا بالتسجيلات الجامعية الأولية، بلغ 316.075 طالبا، أي بنسبة 77.07%-حسب الوزير-.

وقال الوزير كمال بداري، خلال إشرافه على أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أن عدد الطلبة الذين قاموا بالولوج إلى منصة التسجيل الأولي بلغ 392،480 طالبا، أي بنسبة 95.70%.

كما أفاد وزير التعليم العالي، في كلمته، بأن الطلبة الذين قاموا بالتسجيل في المنصة الخاصة بالتعلم باللغة الانجليزية، بلغ عددهم 410.099 طالبا.

شرف الدين عبد النور