وزير التربية يكشف عن جديد الزيادة في أجور مستخدمي القطاع

2 يناير، 2023

 كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، خلال إستضافته بالإذاعة الوطنية، أنه وبعد الإنتهاء وإقرار مشروع القانون الأساسي الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية. سيكون هناك نظام تعويضي جديد.

  وأضاف وزير التربية، أنه سيكون هنالك نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بموظفي قطاع التربية واحداث الرتب والمساس بالتصنيف. ومشيرا إلى أنه بالإضافة إلى الزيادات المهمة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية. ستكون هنالك زيادات أخرى بعد صدور القانون الأساسي موضع التنفيذ، ومباشرة النظام التعويضي الجديد الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية.

ياسمين بن صغير

2 يناير، 2023

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