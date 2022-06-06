وزير التربية يعلن عن موعد نتائج امتحان البيام

6 يونيو، 2022

صرح وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد اليوم الاثنين ان نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط ستكون في نهاية جوان الجاري
وكان وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد قد اشرف على اعطاء اشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط لازيد من 740 الف مترشح موزعة على 2800 مركز من ولاية توقرت

في كلمة القاها الوزير طمان فيها الممتحنين على ان الاسئلة ستكون من المواضيع التي تم تداولها حضوريا خلال السنة في 9 مواد الى جانب اللغة الامازيغية وحذرهم من عدم الانصياغ وراء الشاىعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل.

حيث أكد وزير التربية عدوم حدوث تسريبات في المواضيع فقد تم تجنيد كل اسرة التربية لتهياة كل الظروف المناسبة للسير الحسن لهذا الحدث وعدم وجود عراقيل.

أحلام بوشارب

6 يونيو، 2022

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