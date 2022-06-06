صرح وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد اليوم الاثنين ان نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط ستكون في نهاية جوان الجاري

وكان وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بالعابد قد اشرف على اعطاء اشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط لازيد من 740 الف مترشح موزعة على 2800 مركز من ولاية توقرت

في كلمة القاها الوزير طمان فيها الممتحنين على ان الاسئلة ستكون من المواضيع التي تم تداولها حضوريا خلال السنة في 9 مواد الى جانب اللغة الامازيغية وحذرهم من عدم الانصياغ وراء الشاىعات التي يتم تداولها في مواقع التواصل.

حيث أكد وزير التربية عدوم حدوث تسريبات في المواضيع فقد تم تجنيد كل اسرة التربية لتهياة كل الظروف المناسبة للسير الحسن لهذا الحدث وعدم وجود عراقيل.

أحلام بوشارب

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