وزير التربية يعطي إشارة إنطلاق امتحان البيام لـ740 ألف مترشح

6 يونيو، 2022

أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” لقرابة 740 ألف مترشح، موزعين على 2800 مركز إجراء.

وطمأن بلعابد، الممتحنين في كلمة ألقاها أمامهم، بأن كل الظروف مهيأة من أجل اجتياز البيام في ظروف جيدة.

ويمتحن التلاميذ، على مدار ثلاثة أيام في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الإمتحانات ستجرى للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19.

وللتذكير، فقد سبق لوزير التربية، أن أكد أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. داعيا المترشحين إلى عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي

6 يونيو، 2022

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