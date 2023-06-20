وزير التربية يشدد على تسليم كشوف النقاط في آجالها المحددة

وزير التربية يشدد على تسليم كشوف النقاط في آجالها المحددة

حدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم 20 جوان كآخر أجل لتسليم كشوف تقويم الفصل الثالث الخاصة بكل الأقسام، بما فيها أقسام السنة الخامسة من التعليم الابتدائي.

وجاء ذلك خلال ترأسه ندوة وطنية أمس الاثنين، حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، حسب بيان لوزارة التربية.

وأكد بلعابد على ضرورة إحداث تحوّل نوعي لنظام التقييم في مرحلة التعليم الابتدائي، بالانتقال إلى نظام تقييم شامل يوفر مؤشرات كمية ونوعية ضمن مسار يهدف إلى وضع نظام عصري وناجع في كل المراحل التعليمية.

وفي سياق متصل، أمر الوزير مديري التربية بالتحضير الجيد للندوة الوطنية المتعلقة بضبط آخر التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2023-2024، وهذا بالتنفيذ الصارم للعمليات المسطّرة في الرزنامة الإدارية

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...