أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد مجموعة من التوجيهات لمديري التربية للولايات الـ10 المستحدثة بخصوص التدابير اللازمة لإنجاح الامتحانات النهائية “البيام” والبكالوريا، حسبما أفادت به وزارة التربية في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد جاءت توصيات بلعابد، خلال إشرافه على افتتاح الأيام التكوينية لمديري التربية للولايات المنشأة حديثا، تحضيرا للامتحانات المدرسية الوطنية التي ستجرى بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط من 06 إلى 08 جوان 2022، وبالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا من 12 إلى 16 جوان 2022، والوقوف على الوضعية العامة لهذه الولايات وجاهزيتها، خاصة وأن هذه المديريات العشر الجديدة ستكون لها الاستقلالية عن الولايات الأم من حيث الميزانية والتسيير ومن حيث التنظيم والتأطير والتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية”.

و قدّم بلعابد مجموعة من التوجيهات والتوصيات والتعليمات لمديري التربية المعنيّين، الواجب عليهم اتباعها لضمان إجراء هذين الامتحانين المدرسيين الوطنيين بالصرامة والدقة والتمكّن اللازم، والوقوف على كل التفاصيل المرتبطة بها في جزئياتها، لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية قصوى.

كما استمع وزير القطاع للعروض التي قدّمها مديرو التربية من حيث عدد المترشحين بالنسبة للامتحانين وعدد مراكز الإجراء وغيرها من الأمور ذات الصلة بالموضوع.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...