دعا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الى ضرورة تبوء الجزائر المكانة التي تليق بها في هياكل اليونسكو وفروعها المركزية والقارية والاقليمية، حسبما أفادت به وزارة التربية في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد جاء ذلك خلال لقاءه بستيفانيا جيانيني، نائبة المديرة العامة للتربية لمنظمة اليونسيكو ووزيرة سابقة للتربية والجامعة والبحث لجمهورية إيطاليا، يوم الخميس، على هامش مشاركته في فعاليات القمة التحضيرية حول “التحول في التربية”، التي تقام بمقر منظمة اليونسكو، بباريس أيام 28، 29 و30 جوان 2022.

و أعرب الطرفان عن ارادتهما لتعزيز وتقوية التعاون في المجال التربوي من خلال إطلاق مشاريع تهدف إلى تحقيق تحول تربوي هادف.

ومن جهته، استعرض بلعابد، خلال هذا اللقاء عملية إطلاق الاستشارات الوطنية حول التحول في التربية تحضيرا لهذه القمة التحضيرية التي تحضر بدورها لقمة نيويورك المزمع عقدها في 19 سبتمبر 2022.

ونوه ذات المتحد، بالتطور الذي شهده ومازال يشهده قطاع التربية في الجزائر في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

كما ركز وزير التربية الوطنية، على عدة مسائل منها الاجراءات المتخذة من طرف الدولة في مجابهة جائحة كورونا كوفيد-19 قصد حماية الحق في التربية والعملية التعلمية.

في حين تطرق بلعابد، الى تصور الجزائر لمسألة التحول التربوي مشيرا إلى التعاون مع الشركاء قصد ترقية بعض المحاور في الميدان التربوي كالتعليم عن بعد، بالإضافة إلى ترقية اللغات الأجنبية، والتوجه العلمي والتكنولوجي للدولة.

وبدروها، أعربت المسؤولة عن الشأن التربوي في هذه المنظمة العالمية، عن ترحيبها بكل المبادرات التي تأتي من الطرف الجزائري من أجل تبادل التجارب والممارسات الجيدة في المجال التربوي، مؤكدة على إطلاعها على الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الجزائر في قطاع التربية.

رمزي أحمد توميات

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