 وزير التربية يتحدث عن مصير المتعاقدين القدامى

أكد اليوم الاثنين، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الأساتذة المتعاقدين القدامى سيبقون تابعين للقطاع، حيث سيتم الإستمرار في التعاقد معهم في حال توفر مناصب شاغرة.

وقال بلعابد لدى حلوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية :”أن قرار ترسيم الأساتذة المتعاقدين يخص أولئك الذين هم في المنصب وقت إعلان القرار من قبل رئيس الجمهورية”، مضيفا أن المتعاقدين القدامى سيستمر في التعاقد معهم في حال توفر مناصب شاغرة.

وأردف وزير التربية، بالقول :”ربما ستكون هنالك إمتحانات توظيف يشارك فيها المتعاقدين القدامى، وهم معنا في حدود المناصب التي ستكون شاغرة للاستعانة بهم لضمان التأطير”.

رمزي أحمد توميات

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