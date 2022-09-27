وزير التربية: شعبة الفنون في الجزائر سيكون لها شأن كبير

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن شعبة الفنون في الجزائر سيكون لها شأن كبير، كاشفا أنه تم الشروع اليوم في تدريس التلاميذ في ثانوية الفنون.

وأورد بلعابد في كلمة له، خلال افتتاح ثانوية الفنون بالجزائر العاصمة، أن :”الجزائر هي وطن يعج بالمواهب، النخبة التي تم انتقاؤها لهذه الشعبة جاءت من كل ربوع الوطن”.

وأضاف ذات المتحدث، بالقول :”أن تلاميذ هذه الشعبة سيكونون سفراء في ولاياتهم لترقية وإبلاغ المجتمع المحلي بأهمية شعبة الفنون الجديدة”.

وتابع المسؤول الأول عن قطاع التربية قائلا: “نتطلع لتوسيع الشعبة والذهاب إلى المستوى الجهوي والمحلي حينما يكون العدد مسموحا بذلك”.

ليديا كبيش

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