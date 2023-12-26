وزير التربية: خطاب الرئيس تبون رسالة مُثلجة للصدور ومطمئنة للنفوس

26 ديسمبر، 2023
وزير التربية: معايير توظيف الأساتذة تتبع القوانين والحاجة

قال اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد:” ان خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس أمام غرفتي البرلمان بغرفتيه، هو رسالة مُثلجة للصدور ومُطمأنة للنفوس”.

وجاء ذلك في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الوطنية للكتابة بالمديرية العامة لسوناطراك اليوم.

وقال بلعابد:”أنه من حق أبناء وبنات الجزائر الاعتزاز ببلادهم ودستورهم الذي كرّس الحق المعرفي الذي يتساوى فيه كل أبناء الشعب الجزائري”.

أما بخصوص المسابقة الوطنية للكتابة التي نظمتها شركة سوناطراك، أوضح ذات المتحدث إنها تهدف إلى استكشاف مواهب الكتابة عند الناشئة، وتم تحديد 60 فائزا كدلالة على الذكرى الـ60 لتأسيس شركة سوناطراك.

وأضاف وزير التربيةبالقول: “شركة سوناطراك خلال 60 سنة قطعت أشواطا كبيرة على المستوى القاري والعالمي، ونعمل على إبقاء جسور التعاون قائمة معها من خلال تكثيف مثل هكذا تظاهرات”.

كما دعا نفس المسؤول جميع شركاء القطاع إلى الوقوف مع المدرسة الجزائرية وتكوين الجيل الذي سيكون هو قائد القاطرة في المستقبل.

رمزي أحمد توميات

26 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

هذا موعد الإنطلاق في إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل

15 يناير، 2022

بمناسبة اليوم الدّولي للتّضامن مع الشّعب الفلسطيني..تونس تؤكد أن “اتفاق الجزائر” السبيل الأساسي لتسوية القضية الفلسطينية

29 نوفمبر، 2022

 الفريق أول السعيد شنقريحة خلال احتفالية اليوم الوطني للجيش: هذا اليوم يرسخ محطة أخرى مضيئة في مسيرة الوطن

5 أغسطس، 2023

الرئيس غالي يحي صمود سلطانة خيا وعائلتها ويطالب المنتظم الدولي بحماية المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة

1 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: