وزير التربية: خطاب الرئيس تبون رسالة مُثلجة للصدور ومطمئنة للنفوس

قال اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد:” ان خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس أمام غرفتي البرلمان بغرفتيه، هو رسالة مُثلجة للصدور ومُطمأنة للنفوس”.

وجاء ذلك في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الوطنية للكتابة بالمديرية العامة لسوناطراك اليوم.

وقال بلعابد:”أنه من حق أبناء وبنات الجزائر الاعتزاز ببلادهم ودستورهم الذي كرّس الحق المعرفي الذي يتساوى فيه كل أبناء الشعب الجزائري”.

أما بخصوص المسابقة الوطنية للكتابة التي نظمتها شركة سوناطراك، أوضح ذات المتحدث إنها تهدف إلى استكشاف مواهب الكتابة عند الناشئة، وتم تحديد 60 فائزا كدلالة على الذكرى الـ60 لتأسيس شركة سوناطراك.

وأضاف وزير التربيةبالقول: “شركة سوناطراك خلال 60 سنة قطعت أشواطا كبيرة على المستوى القاري والعالمي، ونعمل على إبقاء جسور التعاون قائمة معها من خلال تكثيف مثل هكذا تظاهرات”.

كما دعا نفس المسؤول جميع شركاء القطاع إلى الوقوف مع المدرسة الجزائرية وتكوين الجيل الذي سيكون هو قائد القاطرة في المستقبل.

رمزي أحمد توميات

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