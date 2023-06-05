وزير التربية: تظاهرة رياضية كبيرة يوم 17 جوان لمحاربة المخدرات

5 يونيو، 2023

كشف اليوم الإثنين وزير التربية الوطنية عبد الحكيم، أنه سيتم تنظيم تظاهرة رياضية يوم 17 جوزان تشارك فيها كل الولايات بعدد من التلاميذ للتحسيس حول ظاهرة المخدرات.

وأكد بلعابد على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحانات شهادة التعليم المتوسط. أن الدولة عقدت العزم على محاربة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية من كل نواحيها وجوانبها. من خلال القيام بحملات تحسيسية متواصلة لتجنيد تأمين الوسط المدرسي من هذه الآفة.

وكشف ذات المتحدث، أنه سيتم يوم 17 جوان تنظيم تظاهرة رياضية كبيرة وطنية تشارك فيها كل الولايات بعدد من التلاميذ. أين تشارك فيها كل الولايات تحت شعار “نعم للرياضة لا للمخدرات”.

بالإضافة كذلك إلى مواصلة عملية التحسيس في الدخول المدرسي المقبل لمحاربة الظاهرة.

رمزي أحمد توميات

5 يونيو، 2023

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