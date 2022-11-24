وزير التربية: تسديد كل المخلفات المالية على عاتف الإدارة قبل غلق السنة المالية

وزير التربية: تسديد كل المخلفات المالية على عاتف الإدارة قبل غلق السنة المالية

قال اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد :” لقد وفقنا في إنجاح السنة الدراسية الجارية وتجاوز كافة العراقيل التي واجهتنا، ونتطلع لتحسين وضع منظومتنا التربوية وفق مؤشرات ومعايير الجودة”.

وأكد بلعابد، خلال تنشيطه للتدوة الوطنية للدخول المدرسي 2023/2024، أن الجميع مدعو لتنفيذ الالتزامات ورفع المعيقات المطروحة، مضيفا بالقول :”نقدر حجم التحديات وأبعادها وسنعمل على الدفع بمنظومتنا التربوية لمصاف الدول المتقدمة”.

وأعلن ذات المتحدث، عن إدراج اللغة الانجليزية لمستوى السنة الرابعة إبتدائي اعتبارا من السنة المقبلة، كاشفا أنه سيكون هناك امتحان بمعايير أفضل يُعوض الضغط النفسي الذي يفرضه متحان “السانكيام” على التلاميذ قبل التخلي عنه.

وقال وزير التربية :” سجلنا تسديد منحة 5 آلاف دينار لمستحقيها في وقت قياسي غير مسبوق في بداية السنة الجارية”، مؤكدا أن هناك تظافر حكومي بين القطاعات الوزارية للارتقاء بالمدرسة الجزائرية.

وأضاف نفس المسؤول بالقول :”سنعمل على رقمنة السكنات الوظيفية بقطاع التربية الوطنية، وسنقوم بتسديد كل المخلفات المالية على عاتف الإدارة قبل غلق السنة المالية”.

كما أشار بلعابد، الى إدماج أكثر من 40 ألف مشرف في التعليم الابتدائي، مردفا بالقول:” بلغنا نسبة 97 بالمائة من المدارس التي توفر الإطعام على المستوى الوطني، و ندرس كيفية التكفل بعامل التدفئة على مستوى المؤسسات التربوية بالتوازي مع موسم الشتاء”.

رمزي أحمد توميات

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