وزير التربية الوطنية يشرف على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات

3 سبتمبر، 2023
وزير التربية الوطنية يشرف على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات

أشرف صباح اليوم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بالعاصمة، على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات.

و قال وزير التربية خلال هذا الملتقى، أنه سيتم تحسين امتحان تقييم المكتسبات خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا النظــام التقيمي الجديد هو إعادة النظر في المنظومة التقييمية للإمتحانات المدرسيـة، وكذا المعالجة البيداغوجيـــة.
كما أشار الوزير بلعابد كذلك إلى أنه تم اكتشاف بعض الفجوات للتلاميذ المتنقلين إلى الطور المتوسط، مضيفا أن هذه الفجوات كانت تشكل عائقــا للتحصيل الدراسي في هذا الطور.
شرف الدين عبد النور
3 سبتمبر، 2023

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