وزير التربية: العناية بالمعلمين على رأس أولوياتنا

هنأ وزير التربية والتعليم عبد الحكيم بلعابد، الأساتذة بمناسبة يومهم العالمي 2022، عبر رسالة أكد فيها عناية السلطات العليا في البلاد بالمعلمين.

وقال بلعابد: “لقد وضعت السلطات العليا في البلاد، العناية بالمعلمين على رأس أولوياتها في عملية الإصلاح التي تشكل أحد محاور مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأبرز ذات المتحدث اهتمام رئيس الجمهورية بشؤون التربية جعله يشدد على ضرورة الوقوف على مسافة متساوية بين المصلحة التربوية للتلميذ والاجتماعية للموظفين، مؤكدا أن قرارات الرفع من القدرة الشرائية السابقة بالإضافة إلى قرار مراجعة مرتبات المعلمين مطلع العام المقبل جاءت لتعزيز مكانة الأساتذة.

وأشار وزير التربية، إلى تخصيص 36 ألف منصب مالي بعنوان 2022 للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مضيفا: “عملنا جاهدين على تحسين مهنة التدريس وظروف عمل الأساتذة والحرص على توفير الموارد البيداغوجية”.

وكشف بلعابد عن تمديد جلسات مناقشة القانون الأساسي للموظفين لتعميق التفكير حول المشروع، موضحا أن المعلم مُؤتمن على مستقبل أجيال اليوم والغد وتكريمنا للمعلمين أكثر من واجب.

ليديا كبيش

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