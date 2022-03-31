أمر وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بإلزامية فتح أسواق الجملة طيلة شهر رمضان عبر كامل التراب الوطني.

وترأس رزيق أمس الاربعاء، إجتماعا للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة وترقية الصادرات ومسؤولي ومسيري كافة أسواق الجملة عبر كامل التراب الوطني خصص لمواصلة متابعة عمليات تموين السوق خاصة خلال شهر رمضان الكريم

و أمر ذات المتحدث بإلزامية فتح أسواق الجملة طيلة الشهر الفضيل عبر كامل القطر الوطني وتعليق أي عطلة، معربا عن ثقته في وعي التجار وكل الشركاء المهنيين في المرافقة والتجند جميعا لإنجاح هذه العملية.

كما دعا المسؤول الأول عن وزارة التحارة، تجار الجملة والفلاحين إلى المشاركة في أسواق الرحمة التي تنظمها وزارة التجارة وترقية الصادرات.

رمزي أحمد توميات

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