وزير التجارة يكشف عن كميات اللحوم التي تم ضخها في الأسواق لكسر الاحتكار والأسعار

27 مارس، 2023

أفاد اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني. أنه كان لزاما على الدولة الجزائرية ضخ كميات اضافية من اللحوم في الأسواق لكسر الاحتكار والأسعار.

وقال وزير التجارة خلال حلوله ضيفا على فوروم الاذاعة الجزائرية. إن الأسواق الجزائرية تحوز على 50 ألف طن من اللحوم الحمراء. بالاضافة إلى 10 آلاف عجل .

كما تم استيراد 20 ألف طن من اللحم الطازج لكسر الاحتكار والاسعار العالية جدا، يضيف ذات المتحدث الذي أوضح أن هذه المادة تصل لجهات عديدة من الوطن وليس كلها. فمن غير المعقول شراء اللحم بـ 2400 دج، والدولة توفؤة بـ 1200 دج.

كما أكد وزير التجارة أن دائرته الوزارية تعمل على إيصال هذه المادة حتى تكون في تناول المواطنين، كما تطرق الى أسواق الجملة، حيث كشف هناك اسواق كثيرة موجودة في الجزائر. وشركة ماغرو لديها اسواق كبرى لكن هذا لا يكفي.

واضاف نفس المسؤول بالقول :“اليوم نحن بحاجة لفضاءات كبيرة عصرية تكون ارضيات لتوزيع المواد بصفة منتظمة. وهناك خطة عمل تأطير شبكات التوزيع حتى تكون لدينا نظرة شاملة لكسر المضاربة.

رمزي أحمد توميات

27 مارس، 2023

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