وزير التجارة يكشف عن استيراد 7375 طن من اللحوم خلال شهر جانفي 2024

صرح وزير التجارة الطيب زيتوني ,اليوم الثلاثاء, خلال لقاء تنسقي مشترك مع وزارة الفلاحة و الصناعة , أنه تم استيراد 7375طن من اللحوم في شهر جانفي 2024 من طرف الخواص و العموميين ، و أن هناك شحنات كبيرة من اللحوم ستدخل تحضيرا لشهر رمضان , و ذلك للرفع من القدرة الشرائية و تمكين المواطن من استهلاك هذه المادة.

وأكد الوزير أن اللقاء التنسيقي هو من أجل تقييم الاجراءات المتخذة والترتيبات التي ستساهم في تحديد الاستراتيجية الوطنية لتموين وضبط السوق، قصد بلوغ استقرار دائم بعيداً عن كل التذبذبات، التي عان منها المواطن وأرهقت كاهله. حيث لطالما تصدر الحفاظ على قوت المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية من بين اهتمامات وأولويات برنامج عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وهذا ما كرسه مرة أخرى قانون المالية لسنة 2024، بما تضمنه من تدابير عملية ولاسيما منها، تخفيض الرسم على القيمة المضافة للعديد من المنتجات الموجهة للاستهلاك الواسع ، قصد توفير هذه المنتوجات بأسعار جدّ تنافسية.

هذا و بالاضافة إلى تموين الولايات الجنوبية باللحوم الحمراء المستوردة في إطار تجارة المقايضة حيث تم تسجيل دخول 284 ألف 892 رأس ماشية عن طريق تجارة المقايضة خلال سنة 2023 مما يعكس تطور جد ملموس في دخول المواشي مقارنة بسنة 2022.

و قد وجه زيتوني رسالة لكل التجار الذين يعتبرون ركيزة السوق فاعل أساسي للانخراط في هذا المخطط لبلوغ الغايات المنشودة بعيدا عن الممارسات المسيئة لصورة التاجر و المضرة بمعيشة المواطن .

سهام قريمش

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