وزير التجارة يشارك في افتتاح القمة الثانية للمؤتمر الإفريقي للبن بكامبالا

شارك اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بالعاصمة الأوغندية “كامبالا”، في افتتاح القمة الثانية للمؤتمر الإفريقي للبن، التي أشرف عليها رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، و بمشاركة 25 دولة افريقية منتجة للبن ، من أجل بحث ومناقشة التحديات التي تواجه هذه المادة الهامة، وكيفية رفع القيمة المضافة لها، حسب ما اورده بيان وزارة التجارة.

وفي كلمة ألقاها خلال القمة ، أكد الطيب زيتوني أن حضور الجزائر في هذا المؤتمر الهام، يأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتوجيه التبادلات التجارية نحو افريقيا، حسب ذات المصدر.

وأضاف الوزير زيتوني، أن رئيس الجمهورية من المرافعين على التبادل البيني بين الدول الإفريقية ، وعلى ضرورة تصنيع المواد الخام التي تتوفر عليها الدول الإفريقية محليا، وعدم استغلال ثرواتها الطبيعية، ورفع نسبة الإدماج الإفريقي في مجال التصنيع، يفيد بيان الوزارة.

وشدّد وزير التجارة في كلمته، على ضرورة تكاثف جهود كل الدول الإفريقية، من أجل حماية السيادة الاقتصادية الافريقية، وتشجيع الاستيراد والتصدير فيما بينها من أجل اقتصاد افريقي قوي، بالنظر للإمكانيات التي تحوز عليها القارة، حسب ذات البيان.

كما أكد زيتوني، أن الجزائر تقترح جمع الدول الإفريقية المنتجة والمستهلكة للبن، خلال الطبعة الثالثة لهذه القمة المقررة السنة القادمة، لتشجيع الإستهلاك الإفريقي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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