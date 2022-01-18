أكد اليوم الثلاثاء وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عزم السلطات العمومية على التكفل بكل الانشغالات التي تم طرحها من طرف ممثلي الخبازين.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمع رزيق بكل من ممثلين عن الإتحاد العام للتجار والحرفيين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ومختلف الدوائر الوزارية المعنية بهذا الملف.

وأشاد وزير التجارة بالمشاورات التي تدخل في إطار الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي لكل المطالب المعبر عنها من طرف ممثلي الخبازين.

كما أبرز نفس المسؤول أن تجسيد هذه المطالب يتم حسب الأولويات ووفقا لرزنامة تحدد مع كل المتدخلين في جو من الثقة والحوار المتبادل.

رمزي أحمد توميات

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