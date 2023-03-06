وزير التجارة: ارتفاع الطلب على المشروبات الجزائرية إفريقيا

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن المشروبات الجزائرية حققت الإكتفاء الذاتي، كاشفا عن ارتفاع الطلب عليها في الأسواق الإفريقية.

وجاء ذلك، على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة.

هذا و ينظم المعرض، بقصر المعارض إلى غاية 11 مارس. ويعرف المعرض مشاركة حوالي 90 شركة وطنية وأجنبية ناشطة في المجال.

وأكد رزيق أن هذه التظاهرة الاقتصادية تعتبر فرصة للتعريف بالمنتوجات الوطنية خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان الكريم.

في حين يهدف لتعزيز هذه الشعبة والرفع من القيمة المضافة وجودة المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.

وكشف وزير التجارة، أن متوسط حجم صادرات المشروبات الجزائرية يرتفع كل سنة. حيث بلغ حوالي 20 مليون دولار ما بين 2020 -2022، تم تصديرها من طرف 100 متعامل اقتصادي جزائري.

ومن المتوقع أن يتضاعف أرقام تصدير هذه المنتجات خلال 2023، نظرا لارتفاع الطلب على المشروبات الجزائرية خاصة من الأسواق الإفريقية، حسب رزيق الذي اشار الى نجاح هذه الشعبة في الولوج الى الأسواق العربية والأوروبية وحتى الأمريكية.

وأكد وزير التجارة ان المشروبات الجزائرية حققت الاكتفاء الذاتي و غطت حاجيات المواطنين بنسبة 100 بالمائة، مردفا بالقول: “يعول كثيرا على هذه الشعبة للمساهمة في رفع حجم صادرات البلاد خارج المحروقات نظرا لجودتها ونوعيتها “.

كما دعا نفس المسؤول المتعاملين الاقتصاديين الى تقديم عروض خاصة وترويجية في شهر رمضان. نظرا للاستهلاك الكبير التي تعرفه المشروبات في هذا الشهر.

رمزي أحمد توميات

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