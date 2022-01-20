وزير التجارة:سنضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه رفع هوامش الربح

شدد اليوم الخميس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، على أن مصالحه ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه رفع هوامش الربح.

وأوضح رزيق، في معرض رده على أسئلة نواب البرلمان أن مصالحه تراهن على مشروع القانون المتواجد حاليا على طاولة الحكومة والمتعلق بتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية.

وفي سياق آخر، قال ذات المتحدث أن :”السوق الجزائرية استوردت التضخم السائد عالميا، والذي هو من مخلفات الأزمة الصحية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي”.

وأردف وزير التجارة بالقول :”أن ارتفاع الأسعار عالمي بسبب التضخم السائد عبر الدول جراء الأزمة الصحية، والجزائر ليست استثناء، خاصة أن اقتصادنا قائم على استيراد السلع أو المواد الأساسية التي تدخل في عملية الإنتاج”.

كما أوضح نفس المسؤول أن أسعار نقل الحاويات عرفت ارتفاعا جنونيا فحاوية 40 قدم القادمة من الصين إلى الجزائر ارتفعت من 3000-4000 إلى 25 ألف دولار، وهو ما يعني أن الجزائر استوردت التضخم.

ليديا كبيش

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