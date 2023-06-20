وزير البريد: يوجد تنسيق مستمر بين الجزائر ومصر لتأمين استخدام التكنولوجيات الحديثة

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أنه يوجد تنسيق مستمر بين الجزائر ومصر .في مختلف المحافل الدولية ومنها الاتحاد الدولى للاتصالات. لخدمة مصالح شعوب المنطقة وتأمين استخدام التكنولوجيات الحديثة.

وترأس تريكي خلال زيارة عمل إلى مصر رفقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، عمرو طلعت. اجتماعا موسعا بحضور إطارات سامية من كلا البلدين.

وتناول الاجتماع استعراض المشاريع الاستراتيجية المنجزة. وتلك الجاري إنجازها في الجزائر في مجال البريد والاتصالات الإلكترونية. فضلا عن استراتيجية “مصر الرقمية”.

و تمت مناقشة سبل دفع التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. و التي تتعلق بالخدمات البريدية، البنية التحتية للإتصالات، تنظيم الاتصالات، صناعة مراكز البيانات. تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

و أكد تريكي أن الجزائر ومصر تتشاركان في التاريخ كما تتقاسم الطموحات المستقبلية لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مشيرا إلى حرص الدولتين على توجيه الاهتمام نحو الشباب والاستثمار في قطاع التكنولوجيات الحديثة.

كما شدد ذات المتحدث على أهمية المزج بين عراقة المؤسسات المقدمة لخدمات البريد والحداثة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة منوها بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات بمصر.

وأعرب وزير البريد عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الزيارة عن وضع ملامح للتعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والذي يعد من أبرز محاوره التعاون في مجال البنية التحتية للاتصالات وتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة.

رمزي أحمد توميات

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