وزير البريد يكشف تفاصيل مشروع الألياف البصرية العابر للصحراء

جدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، التأكيد على أن الجزائر تراهن على إنجاح مشروع وصلة الألياف البصرية المحورية العابر للصحراء”.

وكشف تريكي، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء والتي تحتضن الجزائر الدورة الأولى لها، أن اللجنة تعد مشروعا موازيا للطريق العابر بالصحراء.

وأوضح ذات المتحدث، أن ربط المناطق التي يمر عليها بالانترنت سيما المناطق المعزولة سيقلل اختلالات التنمية في المنطقة، ويحقق مردودية اقتصادية كبيرة تتيح بروز اقتصاد رقمي على مستوى الدول المعنية وتطوير المبادلات الإلكترونية وإرساء دعائم الحكومة الإلكترونية.

وكشف وزير البريد، أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها رسميا في الجزائر فيفري 2017، وتضم وزراء الدول الموقعة على النظام الأساسي للجنة وممثلين للمؤسسات المالية الدولية، ستعمل على تعميق التنسيق حول السبل الكفيلة بتسريع المشروع وتجسيده بشكل يجعل منه مكسبا قاعديا ثمينا يدعم مبادرات التكامل بين اقتصاديات دول المنطقة وبناء فضاء من التنمية.

وقال نفس المسؤول بخصوص رهان الحكومة على إنشاء بنية تحتية في مجال الاتصالات :”يُعد إنشاء بنية تحتية قوية للاتصالات أحد أهم المحاور التي ينبني عليها مخطط عمل الحكومة، لذلك ضاعفت الجزائر قدراتها بدخول كابل بحري جديد حيز الخدمة وكذا استكملت أشغال الوصلة العابرة للصحراء بإنجاز 2548 كلم من الألياف البصرية تربط العاصمة وإن قزام على الحدود النيجرية، ومد خط فرعي إضافي إلى ولاية تندوف وهو ما يسمح بربط الحدود الجزائرية الموريتانية”.

رمزي أحمد توميات

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