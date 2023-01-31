وزير البريد رفقة وزير الداخلية في زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار

أجرى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد٬ زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأشار البيان٬ أن ولاية برج باجي مختار إحدى الولايات العشر المستحدثة٬ التي تحظى باهتمام و مخطط خاص من طرف القطاع.

وكما تم خلال هذه الزيارة معاينة جملة من الهياكل و المشاريع التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين٬ لا سيما في مجال تعميم الربط بتكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنازل٫ يذكر البيان.

وفي المستهل، أعطى الوزيران إشارة انطلاق مشروع انجاز وصلة جديدة بالألياف البصرية لتأمين الوصلات الرابطة بين بلديات برج باجي مختار، تيمياوين وتين زواتين على مسافة 264 كم.

وفي ذات السياق٫ أكد الوزير على الأهمية التي يوليها القطاع لعملية تكثيف الربط بشبكة الألياف البصرية وعصرنة الشبكة القديمة، لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، وتأمينها بوصلات أخرى، تفاديا للانقطاعات التي يمكن أن تنجر عن الأعطاب التي قد تصيب الشبكة٫ يضيف البيان.

كما أكد ذات المسؤولان٬ على ضرورة انجاز المشروع في آجاله التعاقدية لضمان دخوله حيز الخدمة في أقرب الآجال الممكنة٫ ليعرج في المحطة الموالية على مستوى المجمع الإداري 18 فيفري الذي استفادت منه الولاية في إطار تدعيمها بالهياكل الإدارية والسكنات الوظيفية.

وقد أسدى الوزيران التعليمات الرامية إلى ضرورة تسريع وتيرة ربط الإدارات العمومية بشبكة الألياف البصرية، لتسهيل عمل موظفي المؤسسات والإدارات العمومية وتمكين المواطنين من استخراج الوثائق الإدارية بكل أريحية.

وكما توجه الوزيران والوفد المرافق لهما، في محطة أخرى من الزيارة، إلى مركز التراسلات التابع لمؤسسة اتصالات الجزائر، أين استمعا إلى عرض بخصوص المشاريع المنجزة والمستقبلية لتطوير وعصرنة شبكة الألياف البصرية إلى غاية المنازل، لاسيما مشروع ربط التجمعات السكنية بهذه التكنولوجيا بسعة 5000 منفذ الموضوع حيز الخدمة مؤخرا، و الذي سيسمح لمواطني الولاية من الولوج إلى خدمات الأنترنت بتدفق عال جدا.

ليعرج الوزيران على تفقد الفضاء الرقمي الحر للشبابيك الآلية للنقود الذي تدعمت به الولاية مؤخرا، والذي نال استحسان مواطني الولاية لكونه سيسمح بتقريب و تحسين الخدمات المالية المقدمة لهم.

وفي النقطة الأخيرة من الزيارة، كان للوزيرين لقاء مع فعاليات المجتمع المدني، استمعا خلالها لانشغالات فعاليات المجتمع المدني٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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