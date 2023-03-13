وزير البريد: إحصاء 1400 موقع بدون إنترنت

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أنه تم تشكيل لجنة من أجل إحصاء المناطق التي لا تتوفر على الأنترنت. مشيرا إلى أنه يهدف إلى الوصول إلى 6 مليون عائلة نهاية السنة المقبلة.

وشدد تريكي خلال استماعه من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة توحيد جميع جهود المتعاملين لمواكبة التطور الإقتصادي. لأن الرقمنة عامل مهم بالنسبة للحكومة. وهي من إلتزامات رئيس الجمهورية.

وكشف ذات المتحدث أنه تم الوصول إلى 5 مليون مشترك بالأنترنت هذه السنة. غير أنه يطمح إلى توصيل الأنترنت إلى 6 مليون عائلة نهاية 2024.

وأوضح وزير البريد أنه يتم العمل على توصيل الانترنت إلى الأحياء الجديدة عبر تقنية الألياف البصرية. وتم الوصول إلى 500 الف مشترك أنترنت بتقنية الألياف البصرية.

كما أكد نفس المسؤول على تكثيف الجهود لتحويل الأنترنت إلى ألياف بصرية من اجل بلوغ عدد 6 مليون مشترك الأنترنت الثابت. حيث تم وضع آليات لتوفير الأنترنت في المناطق التي لا تتعدى 2000 نسمة.

وقال تريكي، أن :”المتعاملين ليسو مجبرين على تغطية هذه المناطق بخدمة الأنترنت. حيث شكلنا لجنة لإحصاء ومتابعة الأحياء حيث رصدنا 1400 موقع بدون انترنت”.

كما كشف ذات المتحدث أن سلطة ضبط المواصلات السلكية واللاسلكية ستطرح أظرفة مناقصة للمتعاملين من أجل تغطية هذه المناطق بالأنترنت.

في المقابل كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنه تم تسجيل 10.4 مليون شخص لديه بطاقة دفع البريدية. كما يطمح إلى وصول 14 مليون مشترك حامل البطاقة الذهبية.

رمزي أحمد توميات

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