وزير الاتصال يشرف على مراسم إطلاق المنصة الرقمية ” ثاغمسا/ⵜⴰⵗⵎⵙⴰ/ Taɣamsa” الخاصة بالمصطلحات الإعلامية بالأمازيغية

اشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني، صبيحة هذا الثلاثاء رفقة سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية و محمد بغالي ، المدير العام للإذاعة الجزائرية ، بقاعة عيسى مسعودي بمقر الإذاعة الوطنية على مراسم إطلاق المنصة الرقمية ” ثاغمسا/ⵜⴰⵗⵎⵙⴰ/ Taɣamsa” ، الخاصة بالمصطلحات الصحفية بالأمازيغية.

وتعتبر هذه المنصة الإلكترونية وسيلة عمل هامة تتيح الفرصة للصحفيين بتبادل الخبرات المهنية على المستوى اللغوي والمفاهيم ، بإعتبارها تجمع أهم المصطلحات الإعلامية باللغة الأمازيغية وبكل متغيراتها اللسانية المتداولة عبر التراب الوطني.

و تأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصيات المشاركين في الدورة التكوينية الخاصة بالصحفيين العاملين في مختلف المؤسسات الإذاعية الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الطبعة الأولى لتظاهرة “الجزائر في القلب” التي نظمت من 05 إلى 08 جويلية 2021 بولاية بومرداس.

ش.ن

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