وزير الاتصال يجري محادثات مع رئيس مجلس  الدولة الإيطالي

تحادث صبيحة اليوم الإثنين، وزير الاتصال محمد لعقاب، مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي لويجي ماريوتي، بطلب من هذا الأخير على هامش مراسيم اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي بالمركز الدولي للمؤتمرات، حسب ما أورده بيان وزارة الاتصال.

و استفسر رئيس مجلس الدولة الإيطالي حسب ذات المصدر، عن التشريعات الإعلامية في الجزائر وكيفية تنظيم قطاع الإعلام، ثم قدم عرضا للتجربة الإيطالية في هذا المجال، لاسيما تجربة احتكار وسائل الإعلام التي كانت لها عدة انعكاسات.

من جانبه، أوضح وزير الاتصال محمد لعقاب، أن الجزائر بصدد إعداد قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام، وهي قوانين تؤطّر المهنة وتعزز الإحترافية، وتمنع الإحتكار، وتوفر الحماية القانونية للصحفي بما في ذلك عدم التنصيص على عقوبات سالبة للحرية، والزام المؤسسات الإعلامية بعملية التكوين والرسكلة، يفيد المصدر.

كما أشار محمد لعقاب إلى أن التشريعات القانونية الجديدة ستفتح المجال لإنشاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري، وسلطة ضبط ثانية تتعلق بنشاط الصحافة الورقية والإلكترونية فضلا عن انشاء مجلس لأخلاقيات المهنة، يضيف ذات البيان.

من جهته، قال رئيس مجلس الدولة الإيطالي أن بلاده لديها خبرة طويلة في المجال لاسيما في مجال الضبط وهي مستعدة لتبادل التجربة والخبرة مع الجزائر في هذا المجال وكذلك في مجال التكوين، في سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا والتي كانت محور زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا.

للإشارة، فقد أشرف لويجي ماريوتي، رفقة وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، على مراسيم اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة العلاقات مع البرلمان في مجال التخصص، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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