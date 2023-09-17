وزير الاتصال يجتمع بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية

إجتمع مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وزير الاتصال، محمد لعقاب، بمسؤولي ومدراء الصحف الوطنية المكتوبة، حسب ما أورده بيان وزارة الاتصال.

وزير الاتصال، وبعد أن قدّم تشخيصا دقيقا لوضعية الصحافة المكتوبة بالجزائر، دعا القائمين على هذه المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة التوجه نحو التحول الرقمي لهذه الجرائد والصحف مؤكدا التنافس القوي الذي تشهده الصحافة الإلكترونية في الوقت الراهن، حسب ذات المصدر.

و في معرض حديثه عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه الصحافة المكتوبة اليوم، جدّد محمد لعقاب، تأكيده أن الدولة الجزائرية لها نية صادقة وجادة في وضع القطاع على السكة الصحيحة من خلال استكمال القوانين المنظمة للقطاع وكذا تنصيب المؤسسات المؤطرة له، على غرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومجلس أخلاقيات المهنة اللذان سيكون لهما دور مهم في تنظيم القطاع وتطويره، يفيد ذات البيان.

كما شكّل اللّقاء فرصة للحديث عن الجوانب الفعلية التي من شأنها تقديم حلول عملية ناجعة لمشاكل الصحف والنهوض بالقطاع.

من جهتهم، استحسن مسؤولو ومدراء الجرائد الوطنية هذا اللقاء، مثمّنين مبادرة الوزير في الإصغاء لانشغالاتهم وابداءهم للحلول المقترحة التي من شأنها تقديم إضافة نوعية للقطاع، خاصة ما تعلق بإعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة والصحفيين، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل عن طريق تنظيم سوق الإشهار.

في ختام الاجتماع، جدّد وزير الاتصال دعوته لكافة مسؤولي الجرائد الوطنية والفاعلين في القطاع إلى تظافر جهود الجميع في إرساء أسس صحافة وطنية ومتّزنة خدمة للمصالح العليا للبلاد، يضيف المصدر.

كما دعا وزير الاتصال مدراء الصحف الوطنية إلى المشاركة الواسعة للصحفيين في الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف والتي تناولت هذه المرة 03 مواضيع بغرض تمكين أكبر عدد من الصحفيين من المشاركة في ظل تنوع المواضيع المقترحة لهذه الطبعة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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