وزير الاتصال: نحو إعطاء دفع جديد للتعاون الجزائري الروسي في المجال الإعلامي

استقبل مساء اليوم الثلاثاء وزير الإتصال، محمد بوسليماني نائبة الوزير الروسية المكلفة بالتنمية الرقمية والإتصال، والإتصال الجماهيري، بيلا تشيركيسوفا.

وحسب بيان، لوزارة الاتصال، فقد سمح هذا اللقاء ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لاسيما في مجال الإعلام والإتصال.

و بهذه المناسبة، أكد الطرفان على ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي الإعلامي، بتشجيع التعاون أكثر بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الروسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب وكذا الزيارات بين الجزائر وروسيا.

و في هذا الإطار، أكد وزير الإتصال، على العمل سوية من أجل تطوير العلاقات في مجال الإعلام، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدا أن التكوين في مختلف التخصصات يعتبر من أولويات القطاع خاصة في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال.

من جانبها، أبدت تشيركيسوفا ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدة جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك في المجال الإعلامي، ومعربة عن رغبة بلادها في خلق ديناميكية جديدة في المجال الإعلامي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على التحضير لمشروع اتفاق اطار في مجال الإعلام والإتصال سيوقع لاحقا بين البلدين.

ش.ن

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