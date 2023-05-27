بوسليماني: بعثة إعلامية لمرافقة الحجاج ونقل كل صغيرة وكبيرة

27 مايو، 2023

كشف اليوم السبت وزير الاتصال محمد بوسليماني، في لقاء توجيهي لأعضاء بعثة الحج، أنه سيكون هناك وفد إعلامي لمرافقة الحجاج.

وأكد بوسليماني ، أن الوفد الإعلامي الذي يشارك في هذه المهمة الشريفة، سيرافق كل الحجاج، وسيمكن من تقريبهم من بلادهم بنقل كل صغيرة وكبيرة من هناك.

وقال ذات المتحدث مخاطبا المرافقين: “أنتم سفراء الجزائر، يجب أن تساعدوا الحجاج وتكونوا بمثابة طبيب نفسي لهم وتوجهونهم خاصة كبار السن”.

وأضاف وزير الاتصال أنه يتمنى أن يكون إختيار المشاركين في هذه البعثة من مختلف القطاعات، صائبا، فالمسؤولية ثقيلة، مؤكدا أنهم سيكونون في المستوى

ليديا كبيش

27 مايو، 2023

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