وزير الاتصال: الاستقلال السياسي ما كان ليكون كاملا دون استقلال إعلامي

وزير الاتصال: الاستقلال السياسي ما كان ليكون كاملا دون استقلال إعلامي

قال وزير الاتصال محمد لعقاب، أن:” استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون لم تكن مجرد استبدال راية الاحتلال براية الاستقلال، وإنما كانت لها أبعاد سياسية وإستراتيجية كبيرة”.

وجاء ذلك خلال إشرافه اليوم السبت، على إحياء ذكرى استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون

وأفاد لعقاب أن الاستقلال والسيادة هي كل متكامل لا يقبل الترقيع ولا الحال الوسط وما كان للاستقلال السياسي أن يكون كاملا دون الاستقلال الإعلامي.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:أن “ما يجري في العالم من تعتيم إعلامي ونشر صور وأكاذيب وتزييف للحقائق خاصة فيما يجري في قطاع غزة، يعكس أهمية هذه الذكرى”.

وتابع وزير الاتصال قائلا: “ما يجري في العالم من تعتيم وتزييف للحقائق ونشر أكاذيب لما يجري في غزة، يجعلنا ندرك دلالة ذلك الحادث التاريخي حينما وقف هنا آباؤنا المسترجعون للسيادة الإعلامية الجزائرية”.

ودعا نفس المسؤول جميع المؤسسات الإعلامية الجزائرية لتحقيق السيادة الإعلامية، وذلك من خلال إنتاج المزيد من الأخبار والبرامج لتحقيق السيادة الإعلامية.

ليديا كبيش

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