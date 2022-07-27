وزير الاتصال: الإفراج عن قانون السمعي البصري قريبا

27 يوليو، 2022

كشف اليوم الأربعاء وزير الإتصال، محمد بوسليماني، أنه سيتم قريبا الإفراج عن قانون السمعي البصري.

وأكد بوسليماني، في تصريحات صحفية، على أن جعل كل القنوات الوطنية تعمل بقانون جزائري محض، هو من أبرز أهداف هذا القانون، مضيفا بالقول:” بعد أشهر قليلة ستكون كل القنوات ضمن قانون جزائري وهذا من أهداف قانون السمعي البصري”.

وكشف ذات المتحدث، عن الشروع بعض القنوات الخاصة في البث عن طريق مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائري في انتظار البقية.

وفي سياق آخر، أكد وزير الاتصال على أن قطاع الإعلام في الجزائر لا يزال أمامه عمل كبير للوصول إلى الهدف المنشود.

ليديا كبيش

27 يوليو، 2022

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