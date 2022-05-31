أكد وزير لإعلام الصحراوي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حمادة سلمى الداف، أن المرحلة الراهنة تستدعي توحيد كل الجهود لطرد الاحتلال المغربي و انتزاع الحرية و الاستقلال.

وأبرز حمادة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى السادسة لوفاة الرئيس الشهيد محمد عبد العزيز، أن الشعب الصحراوي يستحضر هذه الذكرى و ذكرى كل شهداء القضية الصحراوية، “وقيم العطاء والشهادة و التضحية تفرض نفسها كخيار لا مناص منه في سبيل تحقيق الإستقلال.

وشدد ذات المتحدث، على مسؤولية كل صحراوي في الكفاح بكل الأساليب المشروعة من أجل فرض حقه في الوجود والحرية والكرامة”.

و في حديثه عن مسيرة الرئيس الراحل، أبرز المسؤول الصحراوي أن محمد عبد العزيز كان “يتابع أدق تفاصيل تسيير و بناء مؤسسات الدولة الصحراوية التي خلقت التميز والنموذج في بناء الإنسان، وضمان ظروف الحياة الكريمة للمواطن الصحراوي في شتى المجالات”

كما كان حريصا على توجيه العمل الخارجي، حيث يعتبر “مهندس إستراتيجية التناغم ما بين العمل العسكري والعمل الدبلوماسي”.

و أكد الناطق باسم الحكومة الصحراوية أن “التعليم والتدريب والتكوين في شتى المجالات تعد من إنجازات الدولة الصحراوية، التي أوجدت شعبا واعيا مثقفا موحدا حول أهدافه الوطنية في الحرية و الاستقلال”.

وهو ما ساعد على أن تتكسر كل مناورات الإحتلال المغربي ودسائسه على صخرة صمود الشعب الصحراوي ومقاومته”، يضيف ذات المتحدث

كما لخص وزير الإعلام رؤيته للرئيس الراحل بالقول : “لقد كان قائدا ملهما سخر حياته حتى الدقائق الأخيرة لخدمة شعبه وقضيته العادلة فشكل إلى جانب رفاقه من شهداء القضية الوطنية، النبراس الذي يقتدي به أجيال الشعب الصحراوي إلى غاية إستكمال السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ليديا كبيش

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