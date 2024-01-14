وزير الإتصال يعزّي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون

قدّم وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، تعازيه الخالصة في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون، رئيس تحرير بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

و قال وزير الإتصال محمد لعقاب، “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة الصحفي ورئيس تحرير بالمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إبراهيم سبعون إثر سكتة قلبية مفاجئة”.

و أضاف لعقاب، “وبهذا المصاب الجلل، أتقدم بأخلص عبارات التعازي واصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد ولزملائه بالتلفزيون الجزائري وللأسرة الإعلامية كافة،راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وذويه وجميع من عرفوه جميل الصبر والسلوان، إنّا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

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