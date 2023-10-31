وزير الإتصال يشرف على عملية البيع بالإهداء لكتابه “الصحفي المتميز.. هكذا نكتب لوسائل الإعلام الحديثة”

أشرف اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، على عملية “البيع بالإهداء”، لكتابه “الصحفي المتميز.. هكذا نكتب لوسائل الإعلام الحديثة”. وهذا بالصالون الدولي للكتاب سيلا بقصر المعارض.

وأفاد لعقاب في كلمة له عقب عملية الاهداء، أت الفكرة الأساسية للمعرض هو تقريب الكتاب من القراء. أما عملية البيع بالتوقيع عبارة عن فكرة ثقافية لتقريب الكاتب والقارئ، وبناء علاقة حميمية بينهما.

وأضاف ذات المتحدث، أن هناك تعتيم إعلامي على افريقيا. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأشياء الجميلة في افريقيا”. داعيا الإعلام إلى الاهتمام أكثر بالجانب الثقافي.

هذا وتنظم الطبعة الـ26 لهذا الصالون على شرف إفريقيا تحت شعار “إفريقيا تكتب مستقبلها” بمشاركة 1283 دار نشر من 61 بلدا. وذلك في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023، بقصر المعارض الصنوبر البحري.

ليديا كبيش

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