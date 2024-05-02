وزير الإتصال يؤكد الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقطاع

أكد وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم الخميس، في كلمة له، خلال احتفائية أشرف عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه تم الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقطاع، حيث ستصدر حسبه، تباعا في غضون الأيام المقبلة.

و أكد لعقاب، أن الوزارة أنهت إعداد كل النصوص التطبيقية الخاصة بالقطاع، ضمن المدة المحددة من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه النصوص تخصّ سلطتي الضبط والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى القانون الأساسي للصحفي، ودفتر الشروط الخاص بالاتصال السمعي البصري.

و كشف وزير الإتصال، أنه سيتم تنصيب مختلف الهيئات المؤطرة للقطاع، والمنصوص عليها في القانون العضوي للإعلام، مبرزا أن وزارته شرعت في تهيئة المقرات الخاصة بهذه الهيئات.

كما أفاد وزير الإتصال، بأنه تم أيضا الشروع، منذ منتصف شهر أفريل المنصرم، في تكييف عمل الصحف الإلكترونية والورقية مع القوانين والاحكام الجديدة المنظمة للعمل الإعلامي بالجزائر، كاشفا أنه تم استلام ملفات إنشاء صحف جديدة طبقا لنظام التصاريح الجديد، مضيفا في ذات السياق، أن الناشرين تسلموا فعليا وبشكل فوري تراخيص نشاط الصحف التي أودعوا ملفاتها على مستوى الوزارة الإتصال.

وفي سياق متصل، كشف الوزير محمد لعقاب، أن دفتر الشروط المتعلق بخدمات الاتصال السمعي- البصري سيتم دراسته في الإجتماع المقبل للحكومة.

شرف الدين عبد النور