أكد اليوم الخميس، وزير الإتصال محمد بوسليماني، على أن القناة البرلمانية ستساهم في تعزيز حق المواطن في المعلومة الصادقة والموضوعاتية.

وقال بوسليماني، لدى القائه لكلمة بمناسبة إشراف الوزير الأول على الإنطلاق الرسمي للقناة البرلمانية، أنه:” من شأن هذه الأخيرة تقوية دور الإعلام المؤسساتي، لا سيما عن طريق أداء إحترافي يطور علاقة الثقة بين مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية”

وأوضح ذات المتحدث أن القناة البرلمانية ستساهم في خلق علاقة تكامل وتنسيق بين البرلمان وباقي المؤسسات والهيئات لدعم جهود بناء الجزائر الجديدة والتصدي للمخططات العدائية التي تستهدف الجزائر بواسطة حروب الجيل الرابع.

كما أكد وزير الإتصال، على ان قطاع الإتصال يجدّد استعداده الكامل للتعامل مع البرلمان الوطني بغرفتيه والشركاء لانجاح القناة البرلمانية، التي ستكون فضاء لتعزيز وترقية التعاون والتبادل للخبرات مع ممثليها الإقليمية والدولية.

وأشار بوسليماني الى أن إطلاق هذه القناة البرلمانية جاء في توقيت زمني فارق تميزه ديناميكية نشاطات للإقلاع الاقتصادي واستعادة موقع الجزائر دوليا وجهويا، و ماستشهده البلاد من مواعيد ومحطات هامة. على غرار الإحتفاء بالذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب. وألعاب البحر الأبيض المتوسط وقمة الجامعة العربية.

ليديا كبيش

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