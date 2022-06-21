أشاد اليوم الثلاثاء، وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بالارادة السياسية لإنجاح تظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنطلق السبت القادم، معتبرا هذه التظاهرة فرصة لإبراز الجزائر الجديدة

وقال بوسليماني خلال ندوة صحفية عقدها بولاية وهران، أن :” الألعاب المتوسطية فرصة ثمينة أمام الصحافة الوطنية لإبراز الصورة الحقيقية للجزائر الجديدة”، مؤكدا جاهزية قطاع الاتصال لتغطية هذا الحدث الهام

وأضاف ذات المتحدث بالقول : “إن أسرة الصحافة الوطنية على درجة بالغة من الوعي بأهمية الترويج لهذه الألعاب ومن خلالها بمواقف الجزائر المشرفة وإنجازاتها المعتبرة وبما تسخر به من مقدرات”.

كما أبرز وزير الاتصال، مسؤولية المواطن في الحفاظ على المنشآت والمكاسب الرياضية التي سيستفيد منها خلال وبعد الألعاب المتوسطية في سبيل تشريف الجزائر بسلوكه الحضاري.

وفي نفس السياق قال نفس المسؤول :”إن ضيوف الجزائر سيقفون على حقيقة كرم الشعب الجزائري ويكتشفون الوجه الناصع لعروس المتوسط التي ستكون وجـه الجزائر المشرق وقلبها النابض”.

ليديا كبيش

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