وزير الأشغال العمومية يشرف على تدشين شطر من الطريق الاجتنابي الجنوبي الرابع بطول 17 كلم بعين الدفلى

أشرف اليوم الخميس٬ وزير الأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية٬ لخضر رخروخ٬ على دخول حيز الاستغلال شطر من الطريق بطول 17 كلم٬ يمتد من خميس مليانة إلى غاية مدينة جندل بولاية عين الدفلى, علما أنه يشكل جزءا من الطريق الاجتنابي الجنوبي الرابع الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب و ولاية برج بوعريريج٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

و في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى ولاية عين الدفلى, صرح الوزير قائلا “الشطر الذي دخل حيز الخدمة هو الجزء الأول من الطريق الإجتنابي الجنوبي الرابع الذي يربط خميس مليانة بمدينة البرواقية بولاية المدية على المدى المتوسط ??بولاية برج بوعريريج على طول 262 كلم”٬ يشير البيان.

و قد اعتبر الوزير أن هذا الشطر الذي تم تدشينه: “سيخفف الضغط على الطريق السيار شرق-غرب الذي يشهد حركة مرور متزايدة و سيكون له أثر اقتصادي كبير”٬ يذكر البيان.

و بالنسبة للجزء الأول من المشروع الذي يمتد من خميس مليانة إلى البرواقية (ولاية المدية), أعلن الوزير أنه سيسلم في ديسمبر 2024 مضيفا أن تكلفة المشروع بلغت 60 مليار دج.

و فيما يتعلق بالجزء الثاني من المشروع (البرواقية- برج بوعريريج), أكد الوزير على ضرورة القيام بدراسات معمقة و منتظمة مع ضمان توفير الأغلفة المالية لتفادي التوقف عن العمل الذي ينتج عنه تكاليف إضافية للمشروع مؤكدا على رفع جميع القيود٬ يضيف البيان.

و بخصوص مشاريع الطرق الجانبية ال24 للطريق السيار, أوضح الوزير أنه “سيتم اتخاذ تدابير لتسجيل كل طريق جانبي كأولية بغية تسليمها في أسرع وقت ممكن و توفير الأموال الضرورية لإنجازها وتسليمها” مؤكدا أن “الأولوية تحدد وفقا لمدى تقدم الأشغال و الإسهام الاقتصادي لكل طريق جانبي”٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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