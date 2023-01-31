وزير الأشغال العمومية يستقبل نواب من البرلمان بغرفتيه عن ولاية الطارف

وزير الأشغال العمومية يستقبل نواب من البرلمان بغرفتيه عن ولاية الطارف

استقبل اليوم الثلاثاء٬ وزير الأشغال العمومية و الري و المنشات القاعدية، لخضر رخروخ، وذلك بمقر الوزارة، نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية الطارف، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأضاف البيان٬ أن اللقاء شهد حضور الإطارات المركزية و المدراء العامين للمؤسسات تحت الوصاية، وكذا مديري الأشغال العمومية والري لولاية الطارف، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأوضح البيان٬ أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار تعزيز و ترقية الحوار المستمر٬ من أجل التكفل بإنشغالات المواطنين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، و ضمن حرص الوزير المتواصل على الإصغاء للإنشغالات التي ينقلها ممثلو الشعب و المتعلقة بالقطاع.

و في ذات الشأن٬ إستمع الوزير إلى مجمل الإنشغالات المطروحة٬ والتي صبت جلها حول تحسين الإطار المعيشي للساكنة٬ من خلال إنجاز المنشآت الفنية و تحديث وتهيئة شبكة الطرقات، تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب في المناطق الريفية، الري الفلاحي و التطهير٬ يضيف البيان.

وأشار البيان٬ إلى أن اللقاء شكل فرصة للوزير لتقديم توضيحات عن مجمل أسئلة النواب٬ بعد مناقشة جميع المحاور المعروضة، و كذا عرض للعديد من المشاريع قيد الإنجاز.

وكما أعرب رخروخ عن أخذه بعين الإعتبار جميع الاقتراحات ودراستها و معالجتها٬ وأخذ التدابير اللازمة لتلبيتها حسب الإمكانيات المتاحة، متعهدا بمواصلة تكثيف الجهود و تجنيد جميع الوسائل و التكفل الفعلي بالإنشغالات المطروحة في أقرب الأجال٬ يذكر البيان.

كما تطرق الوزير للمشروع الهام و الحيوي الذي إستفادت منه ولاية الطارف٬ و المتمثل في إنجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر٬ بطاقة إنتاجية تقدر ب 300.000 متر مكعب في اليوم.

وقد.نوه ذات المسؤول٫ إلى أن هذا المشروع يعتبر تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون٬ الرامية إلى إطلاق مشاريع لإنجاز محطات كبرى لتحلية مياه البحر على مستوى شرق، وسط وغرب البلاد بهدف تأمين وتعزيز قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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