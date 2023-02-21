وزير الأشغال العمومية يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر

استقبل اليوم الثلاثاء٬ وزير الأشغال العمومية و الري و المنشأت القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، بطلب منه، حسب بيان للوزارة الوصية.

وخلال هذا اللقاء٬ تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية و الري و المنشات القاعدية٬ كما إستعرضا حالة علاقات التعاون بين البلدين٬ و التي وصفت بالممتازة بالنظر إلى الشراكة الفعالة التي تربط الجزائر و الصين٬ يشير البيان.

وكما أكد الطرفان٬ على ضرورة مواصلة الجهود لترقية التعاون الثنائي في مجال الأشغال العمومية و الري، و كذا تحقيق المزيد من التقارب بما يحقق المصالح المشتركة و المنفعة المتبادلة بين البلدين٬ يذكر البيان.

وقد عبر الوزير٬ عن إرتياحه للمساهمة الإيجابية للمتعاملين الإقتصاديين الصينيين في تحقيق دفعة إضافية للقطاع، داعيا المستثمرين و رجال الأعمال الصينيين الى المزيد من الإستثمارات في الجزائر في ظل المزايا التي يوفرها قانون الإستثمار الجديد وهذا من أجل تحقيق مسعى تنويع الإقتصاد الوطني٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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