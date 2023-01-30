وزير الأشغال العمومية يستقبل سفير جمهورية المجر بالجزائر

استقبل اليوم الإثنين٬ وزير الأشغال العمومية و الري و المنشأت القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر الوزارة٬ سفير جمهورية المجر بالجزائر، جورجي بانتوس، طلبا منه، وذلك بحضور إطارات القطاع٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬ أن الطرفان تباحثا سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الأشغال العمومية و الري٬ كما تم تناول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تعزيزها و تطويرها٬ يذكر البيان.

وكما تطرق الجانبان إلى التحضيرات الخاصة بالدورة المقبلة٬ للجنة الاقتصادية الجزائرية المجرية المختلطة٬ يضيف البيان.

ويختم البيان٬ بأن الطرفان شددا على ضرورة مواصلة العمل٬ و تكثيف التنسيق بين الخبراء في مجال البحث العلمي٬ و نقل الخبرات و المعرفة بهدف تحقيق شراكات ثنائية في مجال الأشغال العمومية و الري.

حورية سعداوي

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