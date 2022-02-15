وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوز تستقبل سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر

15 فبراير، 2022

استقبلت الأستاذة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، بمقر دائرتها الوزارية، ايفور بيلياياف “Igor BELIAEV”، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر.

وقدمت الوزيرة خلال هذا اللقاء عرضا شاملا عن التجربة البرلمانية الجزائرية، فضلا عن مهام دائرتها الوزارية ودورها في التنسيق بين الحكومة والبرلمان.

من جهته، أعرب السفير الروسي على عمق العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وأن هذه الأخيرة تعود إلى تاريخ قديم، مركزا في ذات السياق على ضرورة إعادة تفعيل وتنشيط دور البرلمانيين بين البلدين.

كما أكد السفير على ارتياحه لمستوى العلاقات التي تربط البلدين مبديا سعادته لعزم رئيس المجلس الشعبي الوطني تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية- الروسية في الأيام القليلة القادمة.

وفي الأخير، أكّد الطرفان على ضرورة تبادل التجارب والخبرات وكذا تطوير مجالات التعاون البرلماني بين البلدين.

ش.ن

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