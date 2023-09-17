وزيرة الثقافة تُشرف على عرض الحصيلة النهائية للمشاريع الثقافية المنجزة في إطار الاحتفال بستينية استقلال الجزائر

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صُـورية مُولـوجي، أمس السبت، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، على عرض الحصيلة النهائية للمشاريع الثقافية المنجزة في إطار الاحتفال بستينية استقلال الجزائر، حسب بيان وزارة الثقافة.

و عرف اللّقاء، حضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، ومستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالذاكرة الوطنية والأرشيف الوطني، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب مدراء المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية.

ونوّهت الوزيرة في كلمتها، إلى أن الإحتفائية الكبرى بستينية استقلال الجزائر قد أولاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فائق الحرص والاهتمام و الرعاية السامية، كونها رافداً أساسياً من روافد صون الذاكرة الوطنية وحماية مكتسبات الأمة وقيمها الحضارية، مؤكدة في ذات السياق أن البرنامج الثقافي تم تحضيره بعناية من حيث التنوع والثراء والشمولية التي مست مختلف المجالات المعرفية والحقول الإبداعية والفنية التي تمكن من تحقيق النتائج المرجوة منه، وأهم تطلعات المبدعين الجزائريين.

وتضمّن البرنامج أنشطة ثقافية وانتاجات فنية متنوعة على غرار السينما، المسرح، العروض الموسيقية والكوريغرافية والقوافل الفنية والسينمائية، إلى جانب نشر الكتاب والملتقيات العلمية، الأدب الشعر وكذا الفنون التشكيلية.

و اعتبرت وزيرة الثقافة، أنّ الحصيلة المقدمة بكل زخمها وتنوعها مقبولة و مثمرة، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد لاسيما أمام المنجز الثقافي والفني الذي يعنى بالذاكرة الوطنية وحفظ مقومات الأمة الجزائرية، من خلال الاجتهاد في تأسيس فضاءات القراءة والتقييم النقدي البناء لمحتوى ومضامين الأعمال المنجزة مع التنويه بالقيمة الفكرية والعلمية لها، والعمل على خلق أجواء من التنافس الثقافي والإبداعي، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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